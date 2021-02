NBC verwijdert ziekenhuisserie met ’schadelijke joodse stereotypes’

In de aflevering komt een orthodoxe-joodse patiënt met de naam Israel in het ziekenhuis terecht. Daar krijgt hij te horen dat hij een bottransplantatie moet ondergaan, waarvoor het bot van een kadaver zal worden gebruikt. De patiënt en zijn vader weigeren en leggen zijn lot in de handen van God. De vader noemt als redenen om niet met de transplantatie verder te gaan ook dat het daarbij mogelijk zou zijn dat zijn zoon het beenbot van een Arabier of een vrouw krijgt.

Het Simon Wiesenthal Center liet in een reactie weten dat er voor orthodoxe joden helemaal geen restricties gelden voor het gebruik van kadavers voor transplantaties. De organisatie stelt dat de schrijvers met hun „schadelijke, negatieve stereotypes, tot Israël als de naam van de patiënt aan toe” het joodse geloof hebben gedemoniseerd en beledigd.

Groepen als StopAntisemitism en JewishonCampus hebben online campagne gevoerd om de aflevering van zender te krijgen en het American Jewish Committee heeft zijn afschuw uitgesproken.

NBC laat aan Variety weten dat het besluit de aflevering niet meer beschikbaar te maken voor kijkers is genomen na overleg met verschillende joodse organisaties.