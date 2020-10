Frank en Rogier: ruzie nog niet voorbij

„Rogier is zich bewust van zijn gedrag. Hij heeft spijt van wat hij zo spontaan gedaan heeft... en neemt even elders zijn rust”, vertelt Frank aan het entertainmentprogramma.

Toch zegt de voormalig Paleis voor een Prikkie-ster tegenover Boulevard nog geen behoefte aan contact te hebben. „Ik wil ook liever nog geen contact.”

’Woordenwisselingen’

„Rogier en ik hebben een turbulent huwelijk en dat kan eigenlijk ook niet anders. We zijn twee totaal verschillende mensen die ook nog eens bijna negenentwintig jaar in leeftijd verschillen. Dat zorgt in ons geval weleens voor botsingen, ruzies en ergernissen. Thuis en in ons werk hebben we geregeld woordenwisselingen, maar tot op heden zijn we er altijd uitgekomen”, vertelde Frank eerder al aan Privé.

Het nieuws dat het huwelijk van de twee interieurdesigners wankelt werd afgelopen woensdag onthult door het weekblad.