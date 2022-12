’Hotel Sinestra’ is charmant en goed verzorgd kerstavontuur

Wat: familiefilm

Regie: Michiel ten Horn

Met: Bobbie Mulder, Otto Naessens, Elise Schaap

’s Ochtends vroeg staan alle kinderen in het hotel even gek te kijken. Waar zijn hun ouders opeens heen? En waar blijft het ontbijt? Niemand die het snapt, maar dat maakt de feestvreugde er niet minder op. Tijd om gigantische stapels pannenkoeken naar binnen te werken en van de sjieke hoteltrappen af te sleeën. Totdat de voedselvoorraad begint te slinken en de stroom uitvalt. Maar ook dan zijn de volwassenen nog steeds spoorloos. Intussen begint de 11-jarige Jonas zich als een vervelend directeurtje te gedragen. Ook al is er misschien magie in het spel, er klopt hier iets niet.

Regisseur Michiel ten Horn, bekend van zwartkomische films als Aanmodderfakker en de horrorserie Ares, gooit het ditmaal over een kindvriendelijke boeg. De jonge hoofdrolspelers - aangevoerd door Bobbie Mulder (De regels van Floor) - vormen samen een leuke groep om lol te trappen en mysteries op te lossen. De overheersende muziek stuurt daarbij duidelijk de kinderkant op, maar intussen blijft Ten Horn ook een beeldstylist met oog voor leuke composities en fraaie (berg)decors. Hotel Sinestra voelt daarmee net wat verzorgder dan het gemiddelde Nederlandse jeugdavontuur. Charmant en vrolijk met een vleugje spanning; prima als gezinsuitje in de kerstvakantie.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)