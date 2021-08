Barbra Streisand vond remake A Star Is Born niet origineel genoeg

Toen Streisand voor het eerst hoorde van de plannen voor een nieuwe A Star Is Born, was nog het idee dat Will Smith en Beyoncé de hoofdrollen zouden vertolken. „Toen dacht ik: dat is interessant”, zegt de zangeres in een interview met The Project. „Het idee om het echt anders te maken, met andere muziek en acteurs, vond ik geweldig. Dus ik was verrast toen ik zag hoeveel het leek op de versie uit 1976.”

Van A Star Is Born zijn door de jaren heen vier verschillende versies gemaakt. In de jaren 30 met Janet Gaynor als opkomende filmster en in de jaren 50 met Judy Garland als opkomende musicalster. Streisand speelde op haar beurt een debuterend zangeres die onder de vleugels wordt genomen van een oude rocker, gespeeld door Kris Kristofferson. Bradley Cooper en Lady Gaga veranderden daar weinig aan.

A Star Is Born werd desondanks een groot succes. De film werd genomineerd voor acht Oscars, waaronder beste film, en verzilverde er één voor beste liedje (Shallow). „Daar kan ik niets tegen in brengen. Maar ik geef minder om succes dan om originaliteit.”