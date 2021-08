Muziekorganisaties: gratis zingen voor prins Bernhard verkeerd signaal

Sommige artiesten, zoals Davina Michelle, zijn ook op het voorstel ingegaan. Collega’s hebben haar online opgeroepen zich terug te trekken.

„Veel te vaak krijgen zangers en bands te horen: maar je vindt het toch leuk om te doen?”, zegt voorzitter Arriën Mollema van BAM! Popauteurs. „Voor niemand in de kunstensector is geld het doel. Maar het is een bizarre gedachte dat je niet betaald zou krijgen voor werk dat je doet. Prins Bernhard verhuurt zijn huizen ook niet voor een vrijkaartje voor een concert.”

Bestuurder Berend Schans van de Nederlandse Popcoalitie sluit zich daarbij aan. „Artiesten moeten elk hun eigen afweging maken”, beklemtoont hij. „Maar nu gratis optreden zal niet helpen in het gesprek dat wij proberen te voeren over eerlijke vergoedingen voor artiesten. De mensen die de tribunes bouwen bij de Grand Prix of het asfalt verzorgen, doen dat ook niet voor vrijkaarten.”

Ook popkoepel POPnl vindt het niet slim als artiesten ingaan op het aanbod van prins Bernhard. „Je geeft hiermee een fundamenteel verkeerd signaal af”, stelt voorzitter Frank Kimenai. „Ik snap dat het een bijzondere kans is als jij racefan bent. Maar artiesten zijn altijd al de sluitpost op elke rekening, het wordt gezien als een leuke hobby. De verhouding tussen de financiële slagkracht en de omvang van de Grand Prix, de grote hoeveelheid huizen die de prins bezit en de flexibiliteit die van artiesten wordt gevraagd is volledig zoek.”

Eerder uitte bijvoorbeeld artiest Joshua Nolet van Chef’Special al zijn frustratie over het verzoek om gratis op te treden tijdens de Dutch Gand Prix.