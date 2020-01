Wáár was Cameron Diaz’ (47) zwangerschapsbuik?

Beschuit met roze muisjes voor Cameron Diaz. Ⓒ Hollandse Hoogte

„We zijn zo blij, gezegend en dankbaar om dit nieuwe decennium te beginnen met de aankondiging van de geboorte van onze dochter Raddix Madden.” Het zijn de woorden van kersverse moeder Cameron Diaz. Vrijdag maakt de actrice op Instagram de geboorte van haar dochtertje bekend. Er wordt volop gespeculeerd: was de Hollywoodster überhaupt wel zélf in verwachting? Want waar was haar zwangerschapsbuik?