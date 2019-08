Oudste zoon Angelina Jolie gaat studeren in Zuid-Korea

Maddox werd toegelaten tot meerdere universiteiten, maar koos ervoor om naar Yonsei te gaan. De jongen zou grote interesse hebben in de Koreaanse cultuur, en zou zelfs de Koreaanse taal aan het leren zijn. Moeder Angelina vliegt met haar zoon mee om hem veilig af te zetten bij de universiteit. „Ze is erg trots. Ze gaat het missen om hem te zien, maar hij is er klaar voor”, vertelt een bron aan People.

Ook al is Maddox ver weg van zijn thuisbasis in de Verenigde Staten, zal hij toch nog dichtbij het huis van zijn familie in Cambodja zijn. Angelina heeft daar namelijk ook een optrekje.