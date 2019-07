Filmmakers Jan Musch en Tijs Tinbergen, die liefst drie jaar naast de groepspraktijk Van stad tot Wad in Loppersum hun intrek namen, hebben er wel een indrukwekkend boerenportret van gemaakt.

Veearts Maaike van den Berg uit de titel is een stoere tante op kaplaarzen, die al in een van de eerste scènes tot aan haar schouder in het achterste van een koe zit. De film heeft echter niet zozeer Maaike als onderwerp - we komen hoegenaamd niets over haar privéleven te weten - maar haar werkterrein zelf: de veehouders die het niet gemakkelijk hebben.

De twee gelauwerde filmmakers, die eerder twee Gouden Kalveren wonnen, brengen nu echte kalveren voor het voetlicht. En daar is weinig goud dat er blinkt. Niks plattelandsromantiek; het boerenbedrijf is hard. Kalfjes worden direct na de geboorte bij de moeder weggehaald. Is een koe ziek? Of wordt ze maar niet drachtig? Dan wordt er niets verdiend en is het einde verhaal. Veearts Maaike, die nuchter het verdovingspistool hanteert en de keel van de afgeschreven koe doorsnijdt, benadrukt dat een gezond bedrijf het beste is voor boer en koe.

Mooi, maar die achtergrondinformatie komt in deze docu niet zo goed uit de verf; (stads)mensen zonder kennis van zaken zullen dit als gemis ervaren, hoe mooi de beelden van de koeien in het Groningse land ook zijn.