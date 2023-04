Ruud de Wild en Olcay Gulsen krijgen docuserie op NPO 1

Ruud de Wild stapte eind 2022 over van KRO-NCRV naar Powned. Hij gaf destijds al aan naast radio ook televisie te willen maken. Deze docuserie over zijn leven met partner Olcay Gulsen is het eerste project dat hij voor de zender maakt.

Powned meldt dat De Wild en Gulsen beiden de afgelopen maanden intensief gevolgd en geïnterviewd zijn voor de serie. Een van de hoofdlijnen in de documentaire is de revalidatie van Ruud de Wild nadat hij in 2021 de diagnose darmkanker hoorde.

Tuinfeest

Daarnaast komen er ook de nodige luchtige, alledaagse onderwerpen voorbij. Zo zijn Ruud en Olcay druk met de verbouwing van hun huis en blijkt er heel wat te komen kijken als ze een groot tuinfeest willen organiseren. De productie is in handen van Vincent TV, het productiehuis verantwoordelijk voor Chateau Meiland en Weekend miljonairs.

Ruud de Wild en Olcay Gulsen zijn sinds 2019 een stel. Ze werkten al eerder samen aan programma’s, zo maakten ze in maart 2021 voor Ruuds radioshow Wild in het weekend het item Ruud vs Olcay. Daarnaast deed het stel mee aan programma’s als Het jachtseizoen en het SBS-schaapsherderprogramma Het hek van de dam.

Ruud & Olcay is vanaf woensdag 26 april te zien op NPO 1.