Na vier jaar eindelijk nieuw materiaal Kings of Leon

In 2016 verscheen er voor het laatst materiaal van Kings of Leon, het album Walls. In maart dropten ze nog wel een akoestisch nummer dat Going Nowhere heette. In de clip was alleen frontman Caleb Followill te zien.

Die kwam zijn broer Jarred ook te hulp toen hij een video van de song op Twitter wilde plaatsen. Dat bleek niet helemaal te zijn gelukt, waarna Caleb de tweet van zijn broertje retweette met daarbij alsnog de video van Must Catch The Bandit.