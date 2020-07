Prinses Beatrice in geheim getrouwd: Queen en Andrew aanwezig

Volgens Britse media zou het paar de festiviteiten beperkt hebben gehouden door de coronacrisis. Door de pandemie was het huwelijk al verschoven.

Bekijk ook: Huwelijk prinses Beatrice uitgesteld om coronacrisis

Beatrice en Mozzi zouden sinds november 2018 een relatie hebben. In maart 2019 verschenen ze voor het eerst officieel als stel in het openbaar op een gala in Londen. Het koppel heeft zich in september 2019 tijdens een weekend weg in Italië verloofd.

Beatrice is de oudste dochter van Andrew en Sarah Ferguson. Haar vader wordt in verband gebracht met de spraakmakende affaire rond de inmiddels overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. De prins legde zijn publieke taken voor onbepaalde tijd neer.