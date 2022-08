Dennis Weening: ’Fijn dat jullie waarderen dat ik het zo zwaar heb’

„Lieve mensen ik wil jullie bedanken voor alle steunbetuigingen die ik heb gekregen”, begint Dennis de videoboodschap waarop te zien is dat hij naast Stella ligt. „Fijn dat jullie ook waarderen dat ik het zo zwaar heb met iemand die een hernia heeft tijdens de vakantie. Voor alle mensen die het meegemaakt hebben om een partner te hebben met een hernia. Je kunt echt heel weinig”, vervolgt hij.

De presentator geeft de mensen die zijn vrouw en hem steunen ’alle liefde’ terug. „En het komt helemaal goed. Ik kom vrijdag thuis. Er is niets aan de hand. Ik zit tussen de normale mensen in het vliegtuig, terwijl Stella in de business class waarschijnlijk plat kan liggen. Dat is goed voor haar, want dat is heel goed voor haar hernia. Het geeft niet dat ik dan afstand van haar moet nemen, want het draait allemal om liefde. En dat hebben wij met elkaar. Wij hebben een understanding en zo groeien we alleen maar. Growth, connection, love and hernia”, vervolgt hij. „Thank you all for alle appreciation dat ik zo sterk ben. Namens Stella, hetzelfde.”

Zondag werd duidelijk dat de reis naar Indonesië anders uitpakte dan gedacht. Stella liep een ’verschrikkelijke’ hernia op na een bergwandeling op het eiland Bali. „Maar eentje die zo erg is dat je niet meer kon lopen of zitten en er zelfs de dokter en het ziekenhuis aan te pas moesten komen”, zo meldde Dennis. Maandag liet Stella weten dat ze na een ziekenhuisopname weer naar huis mocht.