’Nicole Scherzinger klaar voor moederschap’

De zangeres en haar vriend zijn erg verliefd en serieus aan het nadenken over de toekomst. „Nicole en Tom zijn onwijs gek op elkaar, en ze hebben serieuze gesprekken over huwelijk en kinderen”, vertelt een vriend van het koppel. „Tom neemt supplementen om zijn vruchtbaarheid te bevorderen. Niemand zal het verbazen als er babynieuws is in de komende maanden.”

Eerst is Scherzinger nog op zoek naar een huis voor haar en Evans. Haar vriend woont nu namelijk nog met zijn broer en huisgenoot in Londen. „Zodra de lockdown klaar is kopen ze een huis samen.”

Het stel ontmoette elkaar minder dan een jaar geleden, toen Evans meedeed aan Celebrity X Factor en Scherzinger jurylid was.