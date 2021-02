Wie gaat er vandoor met de miljoenen van MARADONA?

Ⓒ Getty Images

Ook ruim twee maanden na zijn dood blijft DIEGO MARADONA de gemoederen bezighouden. Over zijn laatste uren wordt steeds meer bekend, met daarbij een nogal dubieuze rol voor zijn persoonlijke arts LEOPOLD LUQUE. In uitgelekte geluidsopnames is duidelijk te horen hoe kwetsend hij zich over zijn patiënt uitlaat. En dan is er natuurlijk zijn erfenis. Wie gaat er straks met zijn miljoenen vandoor?