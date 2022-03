Kylie Jenner heeft het mentaal moeilijk na geboorte zoon

De realityster vertelt in de video dat ze het ’mentaal, fysiek en spiritueel’ niet makkelijk heeft na de geboorte van haar zoon. „Het voelt gewoon gek”, zegt ze. „Ik heb het moeilijk gehad en dat wilde ik met jullie delen.”

Ook richtte Jenner zich tot andere moeders die zich wellicht in haar situatie herkennen. „Het is oké als het even niet goed gaat. Vrouwen moeten stoppen zichzelf onder druk te zetten omdat we het idee hebben dat we binnen een aantal weken na de bevalling weer de oude moeten zijn, zowel fysiek als mentaal.”

Op 2 februari beviel Jenner van zoontje Wolf. De realityster heeft met Travis Scott ook al dochtertje Stormi (4).