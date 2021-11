Johan Derksen ongemakkelijk door vragen over huwelijk: ’Wij hobbelen maar door’

In het programma laat Johan Derksen zich portretteren door drie kunstenaars, terwijl presentator Özcan Akyol in gesprek gaat met het Veronica inside-icoon. Dat ’de snor’ en zijn vrouw weinig raakvlakken hebben is geen geheim, maar Akyol wil weten wat de twee echtelieden dan wél bindt.

Na wat ontwijkende antwoorden zegt Derksen: „Nou ja, er zal wel iets van liefde in het spel zijn, denk ik (…) Ja, wij hobbelen maar door. Dat is niet erg romantisch, maar je bent getrouwd, er is geen reden om weg te gaan van elkaar. Als je het 25 jaar met elkaar uithoudt, dan kun je het ook 30 en 35 jaar met elkaar uithouden.”

De voetbalanalist zegt wel zijn waardering uit te spreken naar zijn eega, die de ’manager’ is thuis. „Zij regelt alles, ik kan niet eens digitaal bankieren. Dat doet ze hartstikke knap en daar ben ik haar heel erg dankbaar voor. En ik laat de hond uit, ga naar Hilversum en zit voetbal te kijken.”

De zelfbenoemde ’cultuurbarbaar’ koos voor het werk van Anka. Het portret komt waarschijnlijk niet in huis te hangen, want zijn vrouw ’wil niet in een Johan Derksen-museum wonen’.

Sterren op het doek is ’s zaterdags te zien rond 20.30 uur op NPO 2.