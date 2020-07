Winst voor PETA in zaak tegen Tiger King-ster

Lowe is één van de dierenparkeigenaren die centraal staan in Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, de populaire docureeks op Netflix. Daarin is te zien hoe hoofdpersoon Joe Exotic het eigendom van zijn park overdraagt aan Lowe.

Vorige week publiceerde PETA beelden die de organisatie zegt te hebben gekregen van een klokkenluider. Daarop zijn leeuwen in het park te zien met huidzweren en huidmadenziekte. De organisatie nam juridische stappen, maar Lowe beriep zich op een privacywet rond medische gegevens. De rechter oordeelde donderdag dat de leeuwen daar niet onder vallen.

PETA voert al langer actie tegen Lowe en zijn G.W. Zoo. De dierenrechtenactivisten beschuldigen hem en zijn oud-compagnon Tim Starke er onder meer van katachtigen in het park te ontklauwen en pasgeboren welpjes en hun moeders te scheiden.