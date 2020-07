Conchita Wurst presenteert nieuwe Duitse talentenjacht

Het is de eerste keer dat Tom niet als Conchita op de Duitse televisie te zien is. „Ik ben erg blij om de artiesten te begeleiden op weg naar de roem”, zegt hij over het programma. „Omdat ik zelf van een groots uiterlijk hou, weet ik precies: een sterk optreden is afhankelijk van andere middelen om je uit te drukken: niet alleen van een goede stem.”

In FameMaker proberen de deelnemers de jury van hun talent te overtuigen. Dit doen ze echter met hun optreden en niet met hun stem. De kandidaten zingen namelijk vanuit een geluidsdichte glazen koepel. De opnames voor het programma beginnen binnenkort.

Conchita won in 2014 als ’vrouw met de baard’ het Eurovisiesongfestival. Daarmee voorkwam ze een Nederlandse zege, want The Common Linnets eindigden als tweede.