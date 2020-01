Protest na César-nominaties Roman Polanski

J'accuse is internationaal uitgebracht onder de titel An Officer And A Spy en gaat over de Frans-Joodse officier Albert Dreyfus die in 1894 ten onrechte werd beticht van spionage. De film gaat onder meer op voor de César voor beste film en Polanski komt in aanmerking voor de award voor beste regie.

De 86-jarige is een controversieel figuur in de filmwereld. Hij werd in 1978 in de VS veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje, ontvluchtte het land en maakt sindsdien films vanuit Europa. Afgelopen november werd hij opnieuw beschuldigd van verkrachting, door de Franse actrice Valentine Monnier.

Het nieuwste project van de Frans-Poolse regisseur ging in augustus in première op het filmfestival van Venetië en won daar de Grand Jury Prize. Na de nieuwe aantijgingen aan het adres van Polanski dit najaar voerden verscheidene groepen actie bij bioscoopreleases van de film. Zo werden in Brussel drie bioscopen volgeplakt met posters waarop het verleden van de regisseur werd aangekaart. Ook werd er online opgeroepen de film te boycotten. Desondanks scoorde J'accuse met 1,4 miljoen bezoekers goed in Frankrijk.