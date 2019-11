Roxeanne Hazes showt vol trots borsten en striae

„„Ik heb een naaktshoot gedaan voor de LINDA.Meiden. Eigenlijk een body positivity shoot. Dat vond ik heel spannend. Ik heb putjes en striae en dat mocht ik allemaal laten zien”, vertelt Roxeanne in Ladies Night.

„Ze zijn allemaal onbewerkt en dat vond ik heel spannend”, gaat ze verder. „Dat vond ik heel confronterend. Ik heb de foto’s mogen zien, in totaal negen pagina’s met borsten en striae en alles. Ik ben er zo ontzettend trots op. Het is het huisje van mijn kind en ik heb gevraagd of ze alsjeblieft niks willen bewerken en dat vind ik heel bijzonder.”