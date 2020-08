Roxeanne ’tikkeltje’ nerveus voor eerste optreden sinds corona

„Ik heb er heel veel zin in. Een tikkeltje nerveus, omdat ik al maanden niet op het podium heb gestaan, maar bijzonder wordt het zeker”, aldus Roxeanne.

De zangeres geeft samen met een gitarist en toetsenist twee unplugged optredens in Venlo. „Wat wil zeggen dat we alle liedjes uit hebben gekleed en we in intieme setting akoestisch performen. Weer eens iets anders dan onze vertrouwde shows, waar we normaal gesproken met zijn zessen op het podium staan.”