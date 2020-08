Yvon Jaspers koppelde BZV-deelneemster aan eigen broer

Een insider laat aan Privé weten dat Froukje en Yvon contact bleven houden, nadat bleek Froukje niet de juiste match was voor boer Jan. Toch had ze al vrij snel door dat het misschien wél een match zou zijn met haar broer Willem. „Willem was pas een maand of twee, drie weduwnaar, maar dat weerhield Yvon er niet van om hem aan Froukje te koppelen”, aldus de ingewijde, die er aan toevoegt dat Yvon in de zestien jaar dat zij het programma presenteert, nog nooit eerder iemand buiten het programma om heeft gekoppeld.

Het stel bevestigt het nieuws en is momenteel samen op vakantie. „Het is allemaal nog pril, maar we kunnen zeggen dat het erg goed voelt. We genieten ook erg van onze vakantie”, aldus Froukje en Willem.

