Cindy Crawford samen met dochter op Burning Man

„Ik kan nog steeds niet geloven dat ik vorige week rond deze tijd op Burning Man was!”, schrijft Cindy Crawford (56) bij een reeks foto’s van haar bezoek. „Kaia Gerber en ik kregen op het laatste moment een uitnodiging van vrienden en we keken elkaar aan en zeiden: waarom niet?! We hebben het geluk om met ervaren ’burners’ te gaan die ons onder hun vleugels namen en ons de kneepjes van het vak lieten zien. Het was alles wat ik hoopte dat het zou zijn en nog veel meer.”

De ervaring bracht haar zelfs weer dichter bij haar kern. „De surrealistische robuustheid en inspirerende schoonheid van de playa stelden me in staat om opnieuw contact te maken met mijn maagdelijke zelf: avontuurlijk, leuk, nieuwsgierig en zorgeloos. Soms ontkoppelen de rollen die we in het ’echte’ leven spelen ons van ons meest vreugdevolle zelf en alleen als we zo ver buiten onze comfortzone zijn, hebben we geen andere keuze dan naar binnen te kijken.”

Burning Man wordt elk jaar gehouden in de Black Rock-woestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Het festival focust zich op het samen opbouwen van een gemeenschap en is populair bij alle lagen van de bevolking. Ook beroemdheden laten zich maar al te graag zien op het festival dat in het teken staat van zelfexpressie, zelfredzaamheid, kunst en muziek. Dit jaar trokken onder meer Paris Hilton, Karlie Kloss, Diplo en Cara Delevingne naar de woestijn om hun zorgen tijdelijk te vergeten.