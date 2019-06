Nog meer prijzen voor hitfilm Kapsalon Romy

Ⓒ ANP Kippa

De Nederlandse familiefilm Kapsalon Romy, met actrice Beppie Melissen in de hoofdrol, is weer in de prijzen gevallen. Tijdens het Cinema in Sneakers Film Festival in Warschau kreeg ’Romy’ een speciale vermelding van zowel de kinder- als de volwassenen jury. Ook werd de film bekroond tot beste film door de Jury of Arthouse Cinemas.