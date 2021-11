Grote droom van Hind in vervulling

,,Het is mijn eerste officiële optreden in de regio’’, vertelde de oud Idols-deelneemster die vanuit de stad in het Midden-Oosten haar internationale carrière voorzet. ,,Ik zing een nummer van de Libanese zangeres Fairuz, ‘Nassam Alayna El-Hawa en van zanger en componist Hussain El Jassmi, ‘Ahebak’.’’

De Koning opent het Nederlandse paviljoen van de wereldtentoonstelling en houdt een toespraak. Het is voor het koningspaar hun eerste officiële intercontinentale bezoek sinds het uitbreken van de coronacrisis. World Expo 2020 zou eigenlijk verleden jaar hebben plaatsgevonden, maar is door de coronapandemie verschoven naar dit jaar en de eerste drie maanden van 2022. De Rotterdamse burgemeester Ahmed ABoutaleb is ambassadeur van het evenement. Het was zijn grote wens om het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de trots van zijn stad, tijdens de opening van World Expo op te laten treden.

Sinds haar verhuizing van Los Angeles naar Dubai het afgelopen jaar zit Hinds muziekcarrière aardig in de lift. ,,Mijn nummer ‘Cat & Mouse’ en bijbehorende videoclip is in het Midden-Oosten heel goed ontvangen en we gaan binnenkort alweer mijn derde clip ‘Cinnamon’ opnemen in Beiroet. Ik ben daar pas geleden nog geweest en ik vond het hartverscheurend wat ik daar voor armoede en ellende aantrof. Ik hoop dat ik met mijn muziek voor iets positiefs kan zorgen.’’