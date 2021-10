Snollebollekes in maart 2022 weer in ’stamstadion’ GelreDome

Frontman Rob Kemps zegt er in gesprek met het ANP naar uit te kijken. „Het voelt heel onwerkelijk dat we weer mogen, maar dat is voor iedereen zo, denk ik”, zegt Rob. Aankomend weekend halen de Snollebollekes eerst nog de optredens die vorig jaar vanwege corona werden afgelast in. „Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat de mensen er zelf ook zin in hebben, maar dat denk ik stiekem wel.”

De kaartverkoop voor de shows in 2019 ging razendsnel en ook de aankomende shows waren in rap tempo uitverkocht. Rob noemt het „een eer” dat hij met de feestact in het volle stadion mag optreden. „Het is mooi dat het zo gegroeid is. Op festivals zagen we dat we geschikt zijn voor de grote massa. Dit is dan een cadeautje.”

Stamstadion en panfluit spelen

De Snollebollekes-frontman zou het leuk vinden als het GelreDome in de toekomst „het stamstadion” van de groep kan worden, zoals het Philips Stadion in Eindhoven dat is voor Guus Meeuwis en zijn Groots met een zachte G-concertreeks. Of dat gaat lukken moet blijken, maar met ”120.000 bezoekers” is het in ieder geval volle bak gezelligheid, vindt Rob.

Het concept voor een Snollebollekes-optreden is volgens de zanger simpel. „Drie uur lang het verstand op nul. Als we beginnen om 20.00 uur gaat iedereen aan en om 23.00 uur gaat iedereen langzaam weer uit.”

Met speciale gastartiesten en bijzondere gimmicks van Rob worden de optredens verder aangekleed. „We variëren, maar mensen krijgen wel wat ze van ons gewend zijn”, zegt de zanger. „Ik ga niet ineens panfluit spelen ofzo.”