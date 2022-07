Zoon Robin Williams herdenkt vader met wielerfoto

„Fijne 71e verjaardag, pap. Ik zal je herinneren zoals je herinnerd wilde worden: in een wielrenpakje”, schrijft de 39-jarige Zak bij een foto van zijn vader, gekleed in een wieleroutfit en met een racefiets aan zijn hand. „Ik mis je en zal altijd van je houden.”

Williams was groot wielerfan. Hij had een uitgebreide collectie racefietsen en stond als fan regelmatig langs de route van de Tour de France. De acteur kreeg grote bekendheid door rollen in films als Mrs. Doubtfire, Dead Poets Society, Jumanji, Good Will Hunting en Good Morning, Vietnam.

Op 11 augustus 2014 maakte de politie bekend dat Williams dood was aangetroffen in zijn woning in Californië. Na jarenlange alcoholproblemen en depressies maakte de acteur zelf een einde aan zijn leven. Williams werkte tot vlak voor zijn dood nog, waardoor na zijn overlijden nog nieuwe films als Boulevard en Night at the Museum: Secret of the Tomb uitkwamen.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 0800-0113 en de chat op 113.nl