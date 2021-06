Meghan herkende zichzelf niet in kinderboeken

„Ik kan me nog goed herinneren hoe het voelde om op te groeien en jezelf niet vertegenwoordigd te zien”, zei Meghan. „Ik hoop dat elk kind en gezin dat mijn boek leest zichzelf erin herkent; of je nou een bril draagt, sproeten hebt en welk lichaamstype, etniciteit of religie je ook hebt.”

Een illustratie in het boek moest van de hertogin van een militair en zijn zoon zijn. De reden daarvoor was een gesprek dat Meghan jaren geleden had met een militair uit Texas. „Hij vertelde dat hij zijn zoon niet kon leren hoe je een bal moest overgooien omdat hij uitgezonden was”, blikte ze terug. „En dus stuurden hij en zijn zoon per post een honkbal met de datum erop op en neer tussen Texas en Afghanistan.”

The Bench gaat over de relatie tussen een vader en zoon, gezien vanuit het perspectief van een moeder. Het boek komt voort uit een gedicht dat de hertogin in 2019 als vaderdagcadeau aan haar man gaf, een maand na de geboorte van hun zoontje Archie. Hoewel het een persoonlijk verhaal is voor Meghan, hoopt ze dat lezers zich kunnen identificeren met de boodschap. „Het gaat over het opgroeien en de diepe band die je met iemand voelt en het vertrouwen dat, in goede en slechte tijden, die persoon er altijd voor je is.”

Het interview met het Amerikaanse radiostation NPR is naar verluidt het enige gesprek dat de vrouw van prins Harry met de media heeft over haar kinderboek The Bench.