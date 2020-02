Quentin Tarantino (56) voor het eerst vader

„Daniella en Quentin Tarantino kondigen met blijdschap de geboorte van hun eerste kind aan. Een jongetje, geboren op 22 februari 2020”, laat een woordvoerder aan de entertainmentwebsite weten. In augustus had het stel bekend gemaakt dat ze een kind verwachtten.

Quentin en Daniela ontmoetten elkaar in 2009, toen de regisseur promotie deed voor zijn film Inglourious Basterds. In 2017 verloofden ze zich, nadat ze een jaar officieel samen waren. In november 2018 trouwde het stel tijdens een intieme ceremonie in Los Angeles.