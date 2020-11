Spice Girl Geri Horner kreeg moed om weer op te treden dankzij haar paard

„Ik heb mijn leven 100 procent aan muziek gewijd. Maar toen ik begin dertig was, werd het moeilijker voor me omdat de bravoure uit mijn tienerjaren weg was en ik niet meer wist waar ik thuis hoorde”, aldus Horner.

Maar toen haar paard Beauty eenmaal op haar pad kwam, vond ze die moed weer terug. „Als ik paardrijd, ben ik geen ander persoon. Dan ben ik gewoon een vrouw op een paard en voel ik me moedig, en niets anders. Soms is het gewoon geweldig om je zo te voelen. Toen ik daarna weer met de Spice Girls op het podium stond dacht ik: weet je wat, het is goed zo. De wil om te binden, het gevoel van vrijheid en plezier was groter dan de angst. En ik denk dat Beauty me dat heeft geleerd.”