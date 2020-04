Samantha de Jong trekt zich niets aan van coronamaatregelen

Veel mensen vinden het moeilijk: wat mag je nog wel en wat niet? Duidelijk is in elk geval wel dat je anderhalve meter afstand moet houden en vooral geen nieuwe contacten moet aangaan om besmetting te voorkomen. Samantha de Jong heeft hier geen boodschap aan, zij had donderdag gewoon visite van een fan.

„Vandaag kwam er een hele lieve fan langs, helemaal uit Nijmegen. Onwijs lief meisje met haar vriend”, schrijft ze bij een foto waarop de twee met hun hoofden tegen elkaar poseren. Eerder op de dag liet ze ook al weten dat ze samen met haar vader in huis aan het werk was.

Begin deze week maakte de realityster bekend weer gelukkig in de liefde te zijn. Middels verschillende filmpjes en foto’s stelde ze haar nieuwe vriend Gerrit voor. „Ik hou zoveel van jou. Wij met z’n tweetjes zijn 2 zielen 1 gedachte. Wil jou nooit meer kwijt mijn wederhelft.” Ook hij was donderdag weer aanwezig.