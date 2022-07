Prins Harry boos om gebrek aan beveiliging tijdens jubileum Queen

Prins Harry wist niet dat Buckingham Palace hem niet beveiligde tijdens zijn meest recente bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De prins was daar in juni voor het jubileum van koningin Elizabeth en zou beveiligd worden, maar dat gebeurde achteraf gezien niet, zo meldt entertainmentwebsite TMZ. De prins wil alleen naar zijn geboorteland reizen als hij wel politiebeveiliging krijgt en is boos dat hij niet op de hoogte was van dit besluit.