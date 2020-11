Arianne Grande: Koningin dermoderne R&B

In het openingsnummer van haar zesde album Positions stelt Ariana Grande ons voor een keuze: óf we dansen en doen mee, óf we houden onze bek, klinkt het in Shut up. In haat heeft de 27-jarige Amerikaanse geen zin. Hoe cliché, rechte rugloos millennial wilt u het hebben? Beter voor de wat oudere luisteraar is het de inhoud van deze plaat te laten voor wat het is. Dan hoeven we het ook niet te hebben over de uitkomst van de rekensom die ze ons voorschotelt in het lied 34 + 35. 69 keer raden waar dat over gaat…