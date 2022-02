Koningin Elizabeth weer aan het werk na coronabesmetting Charles

De 95-jarige vorstin sprak onder anderen met de ambassadeur van Estland, die vanuit Buckingham Palace door middel van een videoverbinding met Elizabeth in contact werd gebracht.

Afgelopen donderdag werd bekend dat prins Charles voor de tweede keer positief getest was op corona. Het was even afwachten hoe het met Elizabeth ging, aangezien zij haar zoon eerder die week nog had gezien. Volgens Buckingham Palace vertoonde de vorstin echter geen symptomen van het virus. Of Elizabeth positief testte, wilde het paleis niet zeggen.