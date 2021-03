’Harry ’de gijzelaar’ woest omdat Meghan niet kreeg wat ze wilde’

Ⓒ ANP/HH

In de aanloop naar zijn huwelijk met Meghan zou prins Harry compleet zijn ontploft omdat zijn aanstaande niet de gewenste tiara kon dragen op haar bruiloft en zij niet kreeg wat ze wilde. Dat fluisteren althans insiders The Telegraph zaterdag in. Ook zou Harry door medewerkers van het paleis „de gijzelaar” zijn genoemd, omdat Meghan hem in haar greep zou hebben.