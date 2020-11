Kanye mikpunt van spot om nieuwste tweet

Zo schrijft Kanye dat ’zovelen van ons zoveel minder nodig hebben dan we hebben, in het bijzonder terwijl zovelen van ons in nood zijn’. Velen wijzen hem erop dat hij miljardair is en vragen zich af wat hij zelf dan doet. Iemand grapt dat Kanye haar dan wel wat geld mag doneren. Ook spotten ze met zijn schoenenmerk Yeezy, dat de artiest het grootste deel van zijn vermogen opleverde. Zo schrijft iemand: „Als jij teveel Yeezy’s hebt, stuur ze mijn kant op!” En een ander: „Je hebt gelijk Kanye, ik heb 12 paar Yeezy’s, maar ik moet wat teruggeven. (...) Ik zal mijn Yeezy’s doneren aan degenen die het nodig hebben.”

Sinds dit jaar staat Kanye op de miljardairslijst van Forbes. Hij zou er bij het blad al jaren op aangedrongen hebben hem aan die lijst toe te voegen. Hij zou hen zelfs een keer ervan beschuldigd hebben, hem niet op de lijst te zetten vanwege zijn ras. Volgens Forbes was Kanye in 2020 goed voor een vermogen van 1,3 miljard dollar, al was dat nog voor de coronacrisis. Andere media schatten zijn fortuin op 3,3 miljard dollar.