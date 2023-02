Doorgesnoven moordmachine zaait paniek in ‘Cocaine bear’

Nadat een doorgesnoven drugssmokkelaar zijn bagage uit een vliegtuig heeft gegooid, kan het feest beginnen in de bossen van Georgia. Twee avontuurlijke kinderen realiseren zich nog niet meteen welk gevaar ze lopen. Net als de moeder die hulp krijgt van twee boswachters, de criminelen die de drugs van hun baas moeten vinden en de politieagent die zijn doelwit eindelijk in het vizier heeft. Stuk voor stuk komen ze erachter dat er een moordmachine rondrent. Een beer die niet alleen op zoek is naar zijn volgende snuif, maar ook naar nieuwe mensen om in stukken te scheuren.

Vrij belachelijk allemaal natuurlijk, maar het mooie is dat Cocaine bear ook ruimte vindt om ieder personage een eigen gezicht te geven. Stoer ogende kerels blijken eigenlijk een beetje sneu. En een sympathiek figuur met een eigen achtergrondverhaal wordt onverwachts bruut om zeep geholpen. Regisseur Elizabeth Banks is op haar grappigst met die spottende blik. De blinde paniek en zelfoverschatting leveren heerlijk extreme scènes op. Helaas voelt de tamme ontknoping - zelfs binnen dit verhaal - ongeloofwaardig aan. Banks had haar anarchistische toon ook daar nog best mogen vasthouden.

✭✭✭1/2 (3.5 ster van 5)