Tomorrowland gaat door met organiseren

„Wij werken dus volop verder aan de voorbereiding”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. „Wie kan, doet dat thuis. Alleen de decorbouwers moeten in ateliers werken, maar zij kunnen daar voldoende afstand houden.”

Grote festivals in andere landen, zoals het Eurovisie Songfestival in Nederland en Glastonbury in Groot-Brittannië, zijn wel geannuleerd met het oog op het coronavirus. Onlangs werd wel de wintervariant van Tomorrowland in de Franse Alpen door de overheid gecanceld.

De zomereditie van Tomorrowland is van 17 tot en met 19 juli en van 24 tot en met 26 juli in De Schorre in het Belgische Boom. Onder anderen Armin van Buuren, Martin Garrix en Afrojack treden op.