Ziekte heeft ze als stel sterker gemaakt Ruud & Olcay gaan met de billen bloot in eigen docuserie

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Ruud: „Olcay is veel liever dan ik dacht.” Ⓒ Wessel de Groot

Er waren meerdere momenten dat Ruud de Wild zich wel voor zijn kop kon slaan dat ze de camera’s toe hadden gelaten in hun leven voor een zesdelige docuserie bij Powned, bijvoorbeeld als hij een scan in gaat voor controle. In Ruud & Olcay (NPO 1, 21:25 uur) is het stel op hun kwetsbaarst te zien. Ruud: „We hebben afgesproken dat als we het doen, we het eerlijk doen.”