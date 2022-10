’Meghans assistente eiste exclusieve tafel in duur restaurant’

Het was nog voor haar huwelijk met prins Harry dat Meghan haar assistente bij een duur restaurant om een exclusieve plek liet vragen. De maître, Michael Cecchi-Azzolina, schrijft in zijn memoires Your Table Is Ready: Tales of a New York City Maître D' dat Meghan weliswaar geen spier vertrok toen hij hen liet weten dat hij geen privétafel voor hen had, maar dat haar assistente wel opmerkte: ’Bent u zich ervan bewust dat mijn gast aan het daten is met prins Harry en een hertogin wordt? U hebt geen privéruimte voor ons om te wachten?”.

De eerste impuls van de voormalig maître was om in lachen uit te barsten.. „Ik kan me echt niet druk maken om de date van prins Harry en gezien de aandacht die haar assistente trok van de mensen aan de bar, de rest daar ook niet”, is te lezen in een voorpublicatie van zijn boek in The Sun. „Wij kregen de meest machtige mensen ter wereld in ons restaurant - niemand maakt zich druk om jou.”