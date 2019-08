Krant Suffolk voor een dag Ed Sheeran Daily Times

De krant veranderde, voor het eerst in 145 jaar, van naam vanwege de vier shows die de Britse zanger dit weekend in zijn thuisstad Ipswich in Suffolk geeft. „We zaten al lang te wachten op concerten in Suffolk. Het is ontzettend bijzonder om zijn reis van beginnend artiest tot een van de grootste muzikale sterren van de wereld te zien. Daarom wilden we iets bijzonders doen om deze concerten te vieren”, laat een redacteur van het blad weten aan zender ITV.

Ed sluit zijn wereldtournee af met vier optredens van vrijdag tot en met maandag in het Chantry Park. Voor zijn ’thuiswedstrijd’ heeft de zanger bijzondere dingen gepland. Zo heeft hij lokale onbekende acts uitgenodigd als opwarmer van het publiek en neemt hij ook onder meer The Darkness, Lewis Capaldi en Passenger als voorprogramma. Leerlingen van Eds oude middelbare school hebben gratis tickets gekregen voor een van de concerten.

In het plaatsje Ipswich wordt de zanger ook gevierd met een gratis tentoonstelling. De expositie werd samengesteld door Eds vader.