Dochter (11) Katja Schuurman niet blij met seksverhalen moeder

Zo ’haat’ Katja’s 11-jarige dochter het als haar moeder in de media over seks praat. „En dat snap ik ook”, vertelt Katja in Smokey Sessions, de YouTube-show van mannenblad FHM. „Mijn vader en nog wat andere mensen haten dat overigens ook. Ik ben gewoon heel open en ik geneer me eigenlijk voor heel weinig.”

Katja geeft toe dat ze er zelf schuldig aan is dat er steeds naar haar seksleven wordt gevraagd. „Op een gegeven moment heb ik een hele mooie bloemlezing samengesteld met allerlei erotische gedichten en verhalen. Daar heb ik een voorwoord voor geschreven, dat ik zelf heel geestig vond. Daar was ik heel expliciet in. Ik was er niet vanuit gegaan dat hier telkens naar gememoreerd zou worden in interviews”, zegt Katja.

De presentatrice vindt het daarom ’flauw’ om vragen over haar seksleven onbeantwoord te laten. „Maar dat had ik misschien helemaal niet moeten doen”, realiseert ze zich.