Lange Frans: ’Gordon is ziek’

Gordon maakte woensdag bekend dat hij wilde stoppen met de dingen die hij gebruikt „om de pijn te verzachten.” Frans noemt dit op 100 %NL al een heel flinke stap. „Ik vind het tof om te zien dat Gordon op het punt is gekomen van ’we gaan het anders doen, op deze manier kan het niet meer’. En dat vind ik fantastisch! (...) Ik wens hem al het geluk.”

Frans is zelf gestopt met drinken, omdat hij veel veel te veel cocaïne gebruikte. „Drank en coke gaat samen voor mij. Als ik niet meer zou drinken, dan kwam ik ook niet meer met mijn neus in die suikerpot terecht. En dat is voor mij de oplossing geweest.” Gemakkelijk noemt hij de periode van afkicken niet. „Het is in het begin heel erg wennen, je moet er even doorheen. Zoals dat werkt met alles. Het is het beste wat ik ooit gedaan heb.”