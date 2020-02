Katja Schuurman (44) zwanger: ’Ik word weer mama’

Bij een foto van haar en Freek van Noortwijk schrijft ze: „Het mooiste Valentijnscadeau dat we elkaar konden geven... We worden papa en mama!” Het management van Katja heeft intussen bevestigd dat ze zelf zwanger is.

In oktober vorig jaar zei ze nog in een interview met Linda dat ze binnen een jaar zwanger hoopte te zijn. „Dat zou te gek zijn.” Ze is daarvoor gestopt met haar medicijnen tegen bipolariteit. „Ik kan ze niet combineren met een zwangerschap.”

Katja heeft uit haar vorige huwelijk met Thijs Römer dochter Sammie.