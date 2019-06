Kylie Jenner gaat drank maken

Binnenkort kan Jenner dus haar naam op drankflessen laten drukken. Ook kan ze dan restaurants en bars openen met haar eigen naam. De jonge zakenvrouw heeft de laatste tijd wel meer handelsmerken geregistreerd, zo ook voor Kylie Hair en Kylie Baby.

Of ze zelf drank gaat proeven, is nog onduidelijk. Het gerucht gaat namelijk dat Jenner zwanger is van haar tweede kind. In een recent Instagram-filmpje van halfzus Khloé is namelijk een stem te horen die een zwangerschap lijkt aan te kondigen. Gespeculeerd wordt dat die stem van Kylie is.