Eigenaar modelabel gekwetst: Kanye heeft ons logo gestolen

Het bedrijf wordt gerund wordt door donkere ondernemers, waardoor Kanyes ’leentjebuur spelen’ extra hard aankomt, geven zij aan. „Het is teleurstellend. We hebben helemaal niets tegen hem en vinden hem zelfs een goede artiest, maar op zakelijk gebied schort er wel het een en ander aan”, aldus Dawkins.

Dawkins zegt eind juli benaderd te zijn door Kanyes persoonlijke chefkok Willie Wallace, met wie hij bevriend was, waarna hij de zanger zelf te spreken kreeg. „Hij zei: ’Gast, ik vind je ontwerp helemaal te gek, wanneer kan ik je ontmoeten om hierover te praten?’ Waarop wij vanuit Miami naar Atlanta reden om met hem te praten. Dat gesprek was prima, we hebben hem uitgelegd wat we doen en dat vond hij cool. Daarna nodigde hij ons uit om met elkaar te gaan eten, wat heel gezellig was. Maar sindsdien hebben we nooit meer wat gehoord, terwijl we niet lang na dat etentje ons logo ineens op zijn merchandise zagen staan.”

Hij vervolgt: „Ik heb de situatie kennelijk verkeerd ingeschat. Als zwarte artiesten moet je elkaar steunen, wat niet gebeurd is. Hij had me ook kunnen helpen om wat zichtbaarheid te creëren, maar zo zit hij dus niet in elkaar. Al met al is het heel jammer om zo behandeld te worden en anderen pronken met jouw werk.”

Kanye verkocht de shirts en hoodies met het ’gestolen’ logo bij zijn luistersessies in Atlanta vanaf 85 euro. Woordvoerders van de zanger wilden niet reageren.