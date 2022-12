David Harbour als bloedvergietende kerstman in ’Violent night’

Wat: actiekomedie

Regie: Tommy Wirkola

Met: David Harbour, John Leguizamo, Edi Patterson

Even doet acteur David Harbour met zijn dronkenmans-praat denken aan Billy Bob Thorton in Bad Santa, maar al snel wordt duidelijk dat hij gestalte geeft aan de échte Kerstman. Zijn personage is dat niet altijd geweest: eeuwen geleden zwaaide hij als Viking met verwoestend effect rond met zijn strijdhamer, een bloedig verleden dat hem in deze onorthodoxe kerstfilm goed van pas komt.

Violent night is een uiterst gewelddadige actiekomedie van John Wick-producent David Leitch en Tommy Wirkola, de Noorse regisseur van Hansel & Gretel: Witch hunters. Zij laten de kerstman stranden op een landgoed waar de rijke familie Lightstone nét door een stel misdadigers in gijzeling wordt genomen. Vertederd door Trudy (Leah Brady), die als jongste Lightstone-telg nog op kerstmagie vertrouwt, besluit Santa om bendeleider Scrooge (John Leguizamo) en diens handlangers een lesje te leren.

Wat volgt is een vernietigende knokpartij op de maat van bekende kerstmelodieën, uitgevochten in een omgeving vol slingers, ballen en scherp gepunte sterren. Die laatste blijken ook een effectief wapen, zeker als je er stroom op zet. Zo wordt er wel vaker op een gruwelijk creatieve manier omgesprongen met de kerstversiering in deze zwartkomische kruising tussen Die hard en Home alone. Dat dit heerlijk dwarse kerstvermaak niet geschikt is voor tere zieltjes, mag duidelijk zijn.