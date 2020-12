Entertainment

Na één dag Serious Request ruim 300.000 euro opgehaald

Na één dag actievoeren is er ruim 300.000 euro opgehaald voor 3FM Serious Request: The Lifeline. Dat werd zaterdag bekendgemaakt. De jaarlijkse actie van de 3FM-dj’s staat dit jaar in het teken van medische hulp tijdens de coronacrisis.