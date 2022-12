Premium Het beste van De Telegraaf

Dood moet tv-icoon volkomen hebben overvallen Zo genoot Han Peekel op Bali van zijn laatste dagen

Door Evert Santegoeds

Nog geen week geleden zat Han Peekel, omringd door zijn zus, dochter en haar gezin, nog heerlijk te genieten van zijn vakantie op Bali. Maar dinsdagavond ging het mis. „Uit het niets kwam die hartaanval en daarna was het snel afgelopen...” Ⓒ Eigen foto

Volkomen in zijn element bracht Han Peekel de afgelopen weken door op Bali. De familievakantie had nog tot half maart moeten duren, maar dinsdagavond kwam er voor hem onverwacht een einde aan. De beminnelijke programmamaker werd getroffen door een hartaanval die hem fataal zou worden. In zijn woning in ’t Gooi wacht zijn dochter, tussen zijn honderden kleurrijke strikjes, op de thuiskomst van haar vader.