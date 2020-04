’Ik denk nog steeds: oei, het duurt wel heel lang’

„Ik vind een burn-out een vervelend woord”, zei de Volendammer woensdagavond in de Vlaamse talkshow Gert Late Night. „Maar het klopt wel dat ik te veel hooi op mijn vork heb genomen. Ik was lichamelijk en mentaal helemaal kapot.”

Bang dat hij er niet meer uit zou komen was Jan echter niet. „Ik ben geen depressief persoon, maar ik had... ik héb nog steeds wel momenten dat ik denk van: oei, dit duurt wel heel lang. Ik ben ook gewaarschuwd, het is me ook verteld dat het soms één tot twee jaar kan duren voordat je hele mindset weer helemaal goed is. Door de quarantaine kan ik gelukkig nu echt wel tijd nemen om tot rust te komen.”

Spaanse kliniek

In februari onthulde Privé dat de zanger vijf weken lang, weg van zijn gezin, heeft gevochten voor zijn persoonlijk geluk. Jan verbleef in een Spaanse kliniek waar hij onder leiding van een groep Nederlandse psychotherapeuten werd behandeld tegen zijn burn-out. Zijn manager Aloys Buys verklaarde destijds: „Dat is zo geregeld met zijn vrouw Liza, zijn gezin, zijn behandelend team en met ons. Thuis is het vaak te druk voor hem.”

De zanger schrapte vanwege zijn gezondheid al zijn optredens en doet het ook de komende periode rustig aan. Voor de presentatie van het Eurovisie Songfestival maakte hij een uitzondering. Zo presenteert Jan op ’finaledag’ 16 mei, samen met Chantal Janzen en Edsilia Rombley, ook het alternatief voor het afgeblazen evenement.